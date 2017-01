Hospital Regional oferece vagas para técnico de enfermagem em Altamira

É requisito obrigatório, além do curso técnico, o registro no Conselho Regional de Enfermagem do Pará (Coren/PA) regularizado. Não é necessário ter experiência na função, mas a disponibilidade para assumir o cargo é imediata. A carga horária mensal é de 180 horas conforme escala de trabalho.

Os candidatos devem ter curso técnico de enfermagem. Os interessados devem enviar o currículo atualizado pelo e-mail recrutamento@hrtprosaude.org.br, escrevendo o nome do cargo no assunto da mensagem.

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar anunciou nesta sexta-feira (27) que abriu vagas para técnico de enfermagem, no Hospital Regional de Altamira, sudoeste do Pará. São ofertadas seis vagas, para provimento imediato.

