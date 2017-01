Hospital Regional realizou cerca de 730 mil atendimentos

Hospital foi eleito o melhor hospital público das regiões Norte e Nordeste do Brasil

Entre consultas, exames, internações, cirurgias e atendimentos de urgência e emergência, o Hospital Regional do Baixo Amazonas realizou 728.757 procedimentos em 2016, segundo um balando divulgado neste domingo (15). “O ano de 2016 talvez tenha sido o melhor ano do Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA), em termos de avanços nos serviços, conquistas e reconhecimentos pelo trabalho desenvolvido”, diz o diretor-geral da unidade, Hebert Moreschi.

Uma das principais conquistas foi a implantação do programa de transplantes de rim, em novembro, sendo realizados três procedimentos até o final do ano. O avanço em serviços de alta complexidade proporciona mais qualidade de vida para a população atendida pelo hospital, que é de 1,1 milhão de pessoas.

Ao todo, o HRBA realizou 4.564 cirurgias em 2016, média superior a 380 procedimentos mensais. O número de internações chegou a 4.878. Na urgência e emergência, 10.958 atendimentos foram realizados.

Na área de Oncologia, foram realizadas mais de 14 mil consultas, 23 mil sessões de radioterapia e 10 mil de quimioterapia. Se comparar a 2010, o número de sessões de quimioterapia cresceu 364%. E, quanto mais serviços oferecidos, mais pessoas são transformadas. “Realizo tratamento contra câncer de próstata. Eu passo a semana em Santarém, em tratamento, e, no final de semana, vou para Itaituba, trabalhar. Eu só tenho a agradecer o que este hospital faz por mim. Tenho sido muito bem tratado e, se Deus quiser, vou vencer esta doença”, conta Edezio de Sousa.

Outro marco importante para o hospital foi a ampliação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em julho. Antes, o HRBA contava com 21 leitos. Agora, tem 40, sendo 20 na UTI Adulto, dez na UTI Pediátrica e dez na UTI Neonatal.

Com 30 especialidades, o Regional de Santarém é a unidade do interior do Pará que mais agrega serviços de alta complexidade. Tanto que o número de consultas é expressivo: 64.358. O hospital também oferece 28 serviços de diagnóstico e tratamento, sendo que foram realizados 643.996 exames, com média superior a 53 mil por mês.

Em 2016, o HRBA obteve vários prêmios e reconhecimentos. O hospital foi eleito o melhor hospital público das regiões Norte e Nordeste do Brasil, na categoria “Instituição do Ano – Saúde Pública” do 1º Prêmio de Líderes da Saúde, organizado pelo Grupo Mídia.

