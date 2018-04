Hospital Regional tem vagas para setor administrativo e de saúde

A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar está com vagas abertas para pessoas com deficiência (PCD) no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém. Há vagas para os cargos de auxiliar administrativo, psicólogo, fisioterapeuta, auxiliar de farmácia, enfermeiro e técnico em enfermagem.

As inscrições podem ser feiras no site da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar.

Auxiliar Administrativo – PCD

Atividades: realizar controle de informações em planilhas e sistemas; imprimir, organizar e arquivar formulários; preenchimentos de formulários e relatórios; realizar serviços administrativos de apoio nas atividades do setor. Experiência: área administrativa e conhecimento em informática avançada. Requisitos: ensino médio completo; desejável ensino superior completo ou cursando administração ou áreas afins. Horário: 220h mensais. Benefícios: salário + vale-transporte.

Psicólogo(a) – PCD

Atividades: prestar assistência psicológica aos usuários e familiares durante o período de tratamento e/ou hospitalização; realizar grupos terapêuticos nas UTI´s neonatal e pediátrica; realizar avaliações psicológicas; realizar palestras educativas aos usuários, acompanhantes/ familiares e equipe multidisciplinar. Experiência: necessário ter experiência na função. Requisitos: necessário ensino superior completo em Psicologia; desejável especialização em Psicologia Clínica, Oncológica ou Hospitalar. Horários: 220h mensais. Benefícios: salário + vale-transporte.

Fisioterapeuta – PCD

Atividades: realizar tratamento fisioterapêutico de acordo com protocolos estabelecidos pelo serviço, conhecimento técnico e tratamento específico a cada patologia; elaborar relatórios mensais, abrangendo o número de usuários atendidos e tipos de atendimentos; realizar treinamentos e palestras nas dependências do HRBA quando convocado, de acordo com sua formação.

Experiência: necessário ter experiência na função. Requisitos: ensino superior completo em fisioterapia; desejável conhecimento em informática.

Horários: 30 h/semanais. Benefícios: salário + vale-transporte.

Auxiliar de Farmácia – PCD

Atividades: registrar a dispensação e recebimento de materiais e medicamentos; dar saída de materiais e medicamentos no sistema; receber, conferir e guardar as devoluções de medicamentos; organizar e repor estoque. Experiência: desejável experiência em Farmácia Hospitalar; conhecimentos em informática e noções básicas de terminologia médica e hospitalar.

Requisitos: ensino médio completo; curso técnico de farmácia. Horários: 180 h/mensais. Benefícios: salário + vale-transporte

Enfermeiro(a) – PCD

Atividades: organizar a operacionalização do serviço de enfermagem; checar prescrições médicas, evoluir, acompanhar e passar informações clínicas; realizar procedimentos de enfermagem.

Experiência: necessário ter experiência na função. Requisitos: ensino superior completo em enfermagem; desejável especialização na área. Horários: 180 h/mensais. Benefícios: salário + vale-transporte.

Técnico em Enfermagem – PCD

Principais atividades: prestar serviço assistencial de enfermagem hospitalar. Experiência: como técnico de enfermagem. Requisitos: ensino médio completo; curso técnico em enfermagem completo; registro atualizado e ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Pará. Horários: 180 h/mensais. Benefícios: salário + vale-transporte.

