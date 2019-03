Hospital registra 11 acidentes de moto [uma vitima fatal] e um atropelamento neste fim de semana de Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Outro caso foi envolvendo dois jovem caíram de carro em movimento, tiveram lesões variadas pelo corpo sem gravidade, informou enfermeiro Everton do Hospital municipal para o Jornal Folha do Progresso.

Outros 10 (dez) acidentes com motocicletas, aconteceram nas vias publicas durante o fim de semana, o atendimento de emergência do Hospital municipal atendeu e registro os dez (10) acidentes de moto de natureza sem gravidade.

Um grave acidente aconteceu por volta das 22h00mn na sexta-feira (01) , quando o jovem no W.A. G de 23 anos colidiu de moto atrás de um caminhão parado próximo ao posto Rota, foi socorrido pelo SAMU mas veio a falecer no hospital municipal de Novo Progresso.

You May Also Like