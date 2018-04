Hospital tem vagas para sete cargos na área da saúde e administração

Estão abertas as para sete cargos no Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém. As vagas são oferecidas pela Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar (Pró-Saúde).

Todas os cargos ofertados possuem disponibilidade para pessoas com deficiência (PCD).

Auxiliar Administrativo

Atividades: realizar controle de informações em planilhas e sistemas; imprimir, organizar e arquivar formulários; preenchimentos de formulários e relatórios; realizar serviços administrativos de apoio nas atividades do setor.

Experiência: na área administrativa; conhecimento em informática avançada.

Requisitos: ensino médio completo; desejável ensino superior completo ou cursando em administração ou áreas afins.

Horário: 220h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Jovem Aprendiz Administrativo

Principais Atividades: realizar tarefas e rotinas administrativas, digitação de relatórios e formulários; realizar atendimento, checar documentação e prestar informações aos usuários.

Requisitos: ensino médio completo; primeiro emprego.

Horário: 100h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Psicólogo(a)

Principais Atividades: prestar assistência psicológica aos usuários e familiares durante o período de tratamento e/ou hospitalização; realizar grupos terapêuticos nas UTI´s neonatal e pediátrica; realizar avaliações psicológicas; realizar palestras educativas aos usuários, acompanhantes/ familiares e equipe multidisciplinar.

Experiência: necessário ter experiência na função.

Requisitos: necessário ensino superior completo em Psicologia; desejável especialização em Psicologia Clínica, Oncológica ou Hospitalar.

Horário: 220h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Fisioterapeuta

Principais Atividades: realizar tratamento fisioterapêutico de acordo com protocolos estabelecidos pelo serviço, conhecimento técnico e tratamento específico a cada patologia; elaborar relatórios mensais, abrangendo o número de usuários atendidos e tipos de atendimentos; realizar treinamentos e palestras nas dependências do HRBA quando convocado, de acordo com sua formação.

Experiência: necessário ter experiência na função.

Requisitos: ensino superior completo em Fisioterapia; desejável conhecimento em informática

Horário: 30h/semanais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Auxiliar de Farmácia

Atividades: registrar a dispensação e recebimento de materiais e medicamentos; dar saída de materiais e medicamentos no sistema; receber, conferir e guardar as devoluções de medicamentos; organizar e repor estoque.

Experiência: desejável experiência em farmácia hospitalar; conhecimentos em informática e noções básicas de terminologia médica e hospitalar.

Requisitos: ensino médio completo; curso técnico de Farmácia.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Enfermeiro(a)

Principais Atividades: organizar a operacionalização do serviço de Enfermagem; checar prescrições médicas, evoluir, acompanhar e passar informações clínicas; realizar procedimentos de Enfermagem.

Experiência: necessário ter experiência na função.

Requisitos: ensino superior completo em Enfermagem; desejável especialização na área.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

Técnico(a) em Enfermagem

Principais Atividades: prestar serviço assistencial de Enfermagem Hospitalar.

Experiência: como técnico de Enfermagem.

Requisitos: ensino médio completo; curso técnico em Enfermagem completo; registro atualizado e ativo no Conselho Regional de Enfermagem do Pará.

Horário: 180h mensais.

Benefícios: salário + vale-transporte.

