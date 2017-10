Hotel de luxo é destruído em incêndio em Myanmar

Ainda não foi divulgada a causa do incêndio, mas a mídia local especula sobre explosão de gás ou curto circuito elétrico

Um hotel de luxo foi destruído em um grande incêndio na madrugada desta quinta-feira (19) em Yangon, uma das principais cidades de Mianmar. Segundo informações do G1, uma pessoa morreu e ao menos duas ficaram feridas pelo fogo, que teria começado por volta das 3h da manhã (horário local, equivalente às 17h40 da quarta-feira, dia 18, no Brasil). Cerca de 140 hóspedes que estavam no Kandawgyi Palace Hotel foram retirados do local.

O prédio do hotel, em estilo tradicional birmanês, foi construído em sua maior parte por madeira, de espécie “teca”. O local era considerado um cartão postal para o turismo local. Ainda não foi divulgada a causa do incêndio, mas a mídia local tem especulado sobre razões diversas, de uma explosão de gás a um curto circuito nas instalações elétricas.

Fonte: Notícias ao Minuto.

