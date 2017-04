HRBA realiza primeiras cirurgias bariátricas do oeste do Pará

No total, quatro pacientes foram submetidas ao procedimento em caráter piloto. Resultados serão analisados e programa definitivo pode ser implantado.

O Hospital Regional do Baixo Amazonas (HRBA) realizou as primeiras cirurgias bariátricas de Santarém e da região oeste do Pará. O procedimento foi realizado com sucesso dia 2 de abril e a paciente, uma mulher de 25 anos, se recupera normalmente.

Andréia, uma das pacientes que passou pelo procedimento, conta que buscou essa alternativa por conta dos problemas de saúde causados pela obesidade. A jovem pesava 116 quilos. A meta, agora, é emagrecer 50 quilos. “Eu estou com muita expectativa pelo resultado. Ainda estou em recuperação, mas eu quero tudo novo na minha vida. Eu recorri à cirurgia porque estava precisando, a minha saúde estava debilitada. Até mesmo o médico disse que eu não poderia ter filho com o peso que eu estava”, contou.

Após realizar a primeira cirurgia cardíaca fora da capital do estado, em uma unidade pública, no dia 24/3, agora traz outro avanço fundamental para a saúde da população. “O projeto piloto para as cirurgias bariátricas no Hospital Regional é outro grande avanço no nosso projeto de descentralizar a alta complexidade e trazer esses serviços para o interior. A cirurgia bariátrica, em parceria com outros serviços, como a endocrinologia, tem o objetivo de reduzir o grande número de pessoas com obesidade, que acabam comprometendo a sua saúde. Para nós do hospital, para todos os profissionais e para nossa população, isso é, sem dúvida, um grande avanço”, explica o diretor-geral do HRBA, Hebert Moreschi.

No total, três cirurgias foram realizadas em caráter piloto. Os resultados nas pacientes serão observados para verificação da possibilidade de implantação de um programa definitivo.

