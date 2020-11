HRT realiza treinamento sobre primeiros socorros e cerimônia de implementação da CIPA

O Hospital Regional do Tapajós (HRT), através da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), realizou na última quinta-feira, (29) a cerimônia para implementação e a posse das funções dos cipeiros eleitos. A solenidade ocorreu após uma série de treinamentos incluindo o de primeiros socorros.

Segundo a suplente da Comissão, Dayane Ferreira, a participação dos cipeiros nos treinamentos realizados foi requisito essencial para a implementação e preparação dos integrantes. “Boa parte dos membros são ligados a área da saúde, mas conhecimento nunca é demais. A equipe de treinamentos trouxe inovações e atualizações dos protocolos de 2020”, destacou.

O treinamento sobre primeiros socorros foi ministrado por dois bombeiros militares. O instrutor George Abreu ressaltou a importância do treinamento. “Nos primeiros socorros sempre ocorrem atualizações, com novos procedimentos que fazem com que os profissionais façam uma assistência ainda mais eficaz de maneira rápida ao paciente”, afirmou.

Treinamento e solenidade

O treinamento foi dividido em duas etapas: a teórica, com uma explanação de métodos por partes sobre suporte básico de vida, de reanimação da vítima com parada cardiorrespiratória e demonstração prática, com participação dos integrantes da Comissão.

Após o treinamento, os membros foram efetivados através de uma solenidade. O coordenador administrativo do HRT, Jó Henrique, enfatizou o apoio da Direção para os trabalhos a serem realizados pela Comissão, reforçando a importância da implementação para o desenvolvimento dos serviços no Hospital.

De acordo com a presidente da CIPA, Deyse Reyvylly, a comissão “visa a preservação da integridade física e a saúde dos colaboradores, promovendo a realização de atividades de conscientização, educação e orientação aos trabalhadores para prevenção de acidentes do trabalho”.



