Hugo e Léo-Irmãos paraenses realizam sonho no Domingo Legal

Os irmãos Hugo e Léo foram destaques mais uma vez no programa Domingo Legal, do SBT. Neste domingo (13), eles realizaram o sonho de ser apresentadores de um talk show e entrevistam os apresentadores do “Fofocando” e também o assistente de palco Roque.

Naturais do distrito de Miritituba, em Itaituba, sudoeste do Pará, eles também receberam a tão sonhada casa para a avó e tiveram a chance de ajudar uma pessoa necessitada.

A dupla de irmãos cantores, batizados de ‘Gargantinhas de ouro’, já havia participado e emocionado o público do programa no domingo passado.

Eles chamaram a atenção do programa pela forma como saem às ruas cantando músicas sertanejas de autoria própria em troca de algum dinheiro. Ao programa, eles contaram que tinham como sonho dar uma casa a avó, com quem moram.

Veja a entrega da casa:

https://youtu.be/yNllkQnAm4Y

