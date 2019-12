Hugo Henrique se apresenta em Novo Progresso / PA

(Foto:Reprodução) – Em 2019, o cantor se destacou por suas composições gravadas por nomes conhecidos vai levar as músicas do álbum “Preview” e grandes sucessos para o público do Pará.

O cantor Hugo Henrique vai animar o fim do ano em Novo progresso/ PA. No último sábado do ano (28), ele fará uma grande apresentação Apronop. O artista irá cantar as novas músicas do álbum “Preview”, além de sucessos da carreira, como “Mala”, “Só falta você aceitar”, “Só dessa vez”, entre outras canções.

O artista possui dois álbuns registrados nos formatos áudio e vídeo. O primeiro, gravado em Goiânia (2017), intitulado “Só dessa vez”, trouxe as participações de Marília Mendonça, Naiara Azevedo, Maiara e Maraísa, e a dupla PH e Michel. Já o segundo e último disco, “Preview” (2019), contou apenas com canções autorais.

Hugo Henrique é natural de São Paulo (SP), tem apenas 15 anos e é um sucesso por onde passa. Ele chama atenção, não apenas pela voz marcante, mas também pelo talento nas composições. Além das próprias interpretações, também assina obras com Marília Mendonça (Ausência e Perto de Você), Thiago Brava, Matheus e Kauan, entre outros artistas. Este ano, Dilsinho também gravou sua música, “Hora de voltar” e muitas novidades estão por vir.

Acompanhe @hugohenriquecantor nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades do artista.

Serviço:

Show Hugo Henrique

Data: 28/12

Local: Apronop

Endereço: R. Apronop, Novo Progresso – PA, 68193-000

Horário: 22H

Ingressos: R$ 40,00 Área VIP, R$ 70,00 Área VIP Open Bar

Contato para shows:

(62) 3242-5009

(62) 99572-3212

shows@holymusic.com.br

Contato para imprensa:

(11) 96501-0193

(11) 98032-7914

contato@levepress.com.br

