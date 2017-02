Humorista critica Governo após carro atolar no Oeste do Pará

O humorista Tirulipa, filho do deputado federal e também humorista Tiririca, estava viajando de Santarém até Itaituba de carro para fazer uma apresentação. E atolou devido às péssimas condições da rodovias BR-163.

Diante da situação, resolveu fazer uma postagem criticando as estradas do Pará e os governantes do Estado, com destaque para a BR-230, também conhecida como Transamazônica.

“#EmpurraAbestadó Eu queria aqui chamar a atenção dos nossos governantes para darem uma ‘atençãozinha’ na Transamazônica que está em péssima condições, aliás sempre esteve, né? O que eu e minha equipe passamos não foi nada do que a população paraense passa todos os dias para enfrentrar essa estrada que se diz estrada do ‘futuro’. Desculpem o meu #Desabafo #IssoÉUmDescaso #APopulaçãoNãoMereceIsso”, escreveu o humorista após o atoleiro.

Tirulipa fez um show em Santarém, no oeste paraense, na sexta-feira (3), em Itaituba, no sudoeste paraense, no sábado (4), e se apresenta, neste domingo (5), em Altamira, também no sudoeste paraense.

Depois desse sufoco aí e de ser notícia em todos os Jornais e todos os Blogs famosos do Estado do Pará, finalmente Cheguei Altamira-PA… e hoje as 20h faço show lá na Focus e você não vai ficar de fora né ?

Mais eu queria aqui chamar a atenção dos nossos governantes desse nosso país para darem uma atençãozinha na TransAmazonica que está em péssima condições, aliás sempre esteve né? O que eu e minha equipe passamos não foi nada do que a população Paraense passa todos os dias para enfrentrar essa estrada que se diz estrada do “Futuro” pelo amor de Deus gente vamos gastar esse dinheiro com coisa que facilite a vida desse povo que merece respeito, pois isso é uma VERGONHA para vocês que estão no poder e não fazem nada! Desculpem o meu #Desabafo#IssoÉumDescaso#aPopulaçaoNaoMereceIsso

Muito obrigado Itaituba-PA 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 vocês foram sensacionais😍 valew a pena passar pela Transamazonica num atoleiro doido para ver vocês e sentir essa energia bacana, uma plateia super participativa 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 agora o rumo é Altamira-PA que Deus nos acompanhe🙏🏻!!!!!

