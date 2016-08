Humorista faz cirurgia para diminuir as bochechas

O humorista Rodrigo Sant´Anna é o mais novo adepto da bichectomia, procedimento para diminuir as bochechas. As informações são do Extra.

Rodrigo passou recentemente pela cirurgia e já exibe o resultado em várias fotos em seu perfil no Instagram.

Além de Rodrigo, outras celebridades já aderiram ao procedimento, como Kim Kardashian, Mulher Filé, Cristina Mortágua e outras.

DOL

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...