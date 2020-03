(Foto:Reprodução/Agência Pará) – Para participar do processo, os estabelecimentos interessados devem entregar a documentação de habilitação prevista no edital no prazo de 9 a 20 de março.

Iasep abre edital público para credenciamento de serviços de saúde em 26 cidades do Pará Iasep abre edital público para credenciamento de serviços de saúde em 26 cidades do Pará

O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) lançou nesta segunda-feira (9) um edital de chamada pública para credenciamento de serviços de saúde em 26 municípios, incluindo região metropolitana de Belém e interior. A concorrência busca contratar novas clínicas, hospitais e centros de diagnóstico para atender os segurados do Plano Iasep.

A chamada pública inclui os municípios de Abaetetuba, Acará, Altamira, Ananindeua, Barcarena, Belém, Benevides, Bragança, Capanema, Cametá, Castanhal, Garrafão do Norte, Itaituba, Jacundá, Marabá, Marituba, Ourém, Paragominas, Redenção, Salinópolis, Santa Izabel, Santarém, Tailândia, Tomé-Açu, Tucuruí e Xinguara.

Os serviços contratados serão consultas em várias especialidades; atendimentos de urgência e emergência; internação clínica, cirúrgica, obstétrica e pediátrica; UTI; terapias seqüenciais, como fisioterapia e psicoterapia; além de laboratórios, clínicas de diagnóstico por imagem e outras diagnoses especializadas.

Habilitação

Para participar do processo, os estabelecimentos interessados devem entregar a documentação de habilitação prevista no edital no prazo de 9 a 20 de março. Os documentos podem ser entregues na sede do Iasep, em Belém ou nas unidades regionais do Iasep mais próximas dos municípios atendidos pelo edital, ou ainda enviados por Correios via Sedex, desde que postados até o dia 20. A chamada pública pode ser acessada no site do órgão ou no Compras Pará.

Serviço

Credenciamento de clínicas, hospitais e centros de diagnóstico. Entrega da documentação: de 9 a 20 de março, de 8h às 12h. Locais: sede do Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará (Iasep) – Avenida Gentil Bittencourt, n. 2.175, CEP 66063-018, São Brás, Belém-PA; gerências regionais ou agências municipais mais próximas do estabelecimento interessado (os endereços podem ser acessados no site do Iasep). A documentação também pode ser entregue via Sedex (postagem até 20 de março).

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...