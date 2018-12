Ibama apreende 200 kg de pescado em Altamira

(Foto:Reprodução)- Em meio a carga, várias espécies protegidas pelo defeso e outras que estavam com o tamanho e peso muito a baixo do permitido.

O Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Secretaria de Meio Ambiente de Altamira apreenderam nesta quinta-feira (13) quase 200 quilos de peixes capturados de foram ilegal no rio Xingu, em Altamira, sudeste do Pará.

Em meio a carga, várias espécies protegidas pelo defeso e outras que estavam com o tamanho e peso muito a baixo do permitido.

Outra irregularidade encontradada foi a pesca realizada com o uso de redes, o que é proibido na região e configura crime ambiental.

Os peixes, o motor do barco e as malhadeiras foram apreendidas. O pescador foi multado e vai responder criminalmente.

Toda carga foi doada para instituições de caridade que atende pacientes em tratamento am Altamira.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...