Ibama apreende carga de madeira ilegal e fecha serrarias do Pará

(Foto Ilustrativa-Ibama) – -O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) deflagrou duas operações no sudeste e sudoeste do Pará, nesta terça-feira (06). Ações são realizadas em madeireiras dos municípios de Itupiranga e de Uruará, onde cinco madeireiras foram fechadas.

Na operação realizada em Itupiranga, onde equipes do Ibama estão desarticulando uma madaireira que é reincidente no crime de exploração ilegal de Castanheira. O corte dessa espécie é proibido.

O instituto já flagrou três vezes o proprietário do local serrando madeiras roubadas de florestas em propriedades privadas ou em terras indígenas.

Na serraria clandestina foram encontradas 90 toras, sendo 80 castanheiras e cerca de 50 m³ de madeira serrada. Segundo o Ibama, houve resistência dos desmatadores que ameaçaram a equipe do instituto e levaram parte da madeira apreendida.

