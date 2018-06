Ibama apreende madeira extraída ilegalmente em terra indígena no Pará

Madeira foi extraída da Terra Indígena (TI) Tembé no Pará e o volume apreendido é equivalente a 150 caminhões carregados. (Foto: Reprodução / Ibama)

A madeira foi desmatada na Terra Indígena Tembé (PA), no nordeste do Pará. O volume de quase 2 mil metros cúbicos seria equivalente a 150 caminhões carregados.

Foram apreendidos 1.821 metros cúbicos de madeira e 1,2 mil litros de agrotóxicos no Pará na operação Maravalha do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), com apoio da Polícia Militar Ambiental do Pará.

A madeira foi extraída da Terra Indígena (TI) Tembé, no nordeste do Pará, sendo 1.586 m³ em toras e 217 m³ em madeira serrada, o equivalente a 150 caminhões carregados de madeira.

Localizada em Tomé-Açú (PA), a Terra Indígena Tembé ocupa 1.075 hectares e abriga 146 indígenas, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já o material agrotóxico foi encontrado nos municípios de Paragominas, Cachoeira do Piriá e Aurora do Pará e estavam depositados em desacordo com a legislação ambiental em uma fazenda. Vinte e três estabelecimentos foram fiscalizados.

De acordo com o Ibama, a madeira deve ser doada para instituições sem fins lucrativos e o agrotóxico ilegal está sob guarda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paragominas.

Segundo o Ibama, os agentes ambientais ainda desativaram seis serrarias e embargaram outras cinco. Nove fornos de carvão vegetal foram inutilizados durante a operação.

Também foram apreendidos um veículo, um trator e um caminhão usados para atividades ilegais na região.

No total, foram 25 autos de infração aplicados totalizando R$3 milhões em multas.

