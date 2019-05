IBAMA apreende mais de 2 mil metros cúbicos de madeira ilegal na Rodovia Transamazônica

— Foto: Divulgação / Ibama – Em um dos locais foram encontradas mais de mil toneladas de toras escondidas embaixo de folhagens para impedir a visualização em buscas aéreas.

Agentes do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com apoio da Polícia Militar Ambiental do Pará, apreenderam aproximadamente 2 mil metros cúbicos de madeira ilegal, no sudoeste do Pará. A carga foi encontrada em serrarias de Uruará, às margens da Rodovia Transamazônica, e um dos maiores polos madeireiros do Pará.

Em um dos locais foram encontradas mais de mil toneladas de toras escondidas embaixo de folhagens para impedir a visualização em buscas aéreas. A apreensão faz parte de uma operação que combate a exploração ilegal de madeira em terras indígenas do Pará e usava imagens de satélite em alta resolução para as buscas.

O valor do material apreendido ainda está sendo calculado, mas o IBAMA adiantou que a madeira deve ser doada para municípios da região e será destinada a programas sociais. Na mesma ação, serrarias que trabalhavam sem licença ambiental foram notificadas.

