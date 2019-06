Ibama apreende maquinários e equipamentos usados em exploração ilegal de madeira em Santarém

Maquinário apreendido pelo IBAMA, em Santarém — Foto: Divulgação/IBAMA



Foram apreendidos também 15 metros cúbicos de madeira serrada e foram doados ao Exército.

O Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) apreendeu um trator, um veículo pesado usado em extração de toras (skidder),uma pá carregadeira, uma serra móvel e cinco motosserras durante operação de combate à exploração ilegal de madeira em Santarém, no oeste do Pará.

A Operação Lignum Protegere teve como alvo a área conhecida como Corta Corda, chapada de grande potencial madeireiro que abrange os municípios de Mojuí dos Campos, Uruará e Santarém.

Os equipamentos foram retirados do local com apoio logístico do 8° Batalhão de Engenharia de Construção do Exército (8 º BEC) . Doze militares garantiram a segurança do traslado.

Agentes ambientais também apreenderam 15 metros cúbicos de madeira serrada que foram doados ao Exército.

As informações reunidas durante a investigação serão encaminhadas ao Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF) para responsabilização dos infratores no âmbito criminal.



