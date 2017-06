Ibama assusta com ação violenta contra garimpeiros

A equipe é coordenada pelo Ibama em parceria com policiamento ambiental, Polícia Federal e do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade.

Recentemente foram aprovadas medidas que alteraram as divisas das áreas ambientais na região, a medida aguarda sanção do Presidente da Republica. A redução não agradou os ambientalistas.

(Foto- três helicópteros usado na operação pelo Ibama)-Após as Medidas Provisórias serem aprovados na Câmara Federal e no Senado , agentes ambientais do Ibama e ICMBio mantêm operação nas áreas da Flona Jamanxim, quem terá novos limites em Novo Progresso.

You May Also Like