IBAMA autoriza Prevfogo a contratar brigadistas

O Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), divulgou por meio do Diário Oficial da União a portaria n° 08/2017 que autoriza a contratação de Brigadas Federais temporárias para incorporação ao Sistema Nacional de Prevenção e combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), com as seguintes estruturas:

01 Brigadista Chefe de Brigada, 04 Brigadistas Chefe de Esquadrão e 20 Brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais nos municípios: Humaitá e Manicoré, no Amazonas; Itaetê, na Bahia; Quixeramobim, no Ceará; Feliz Natal, Nova Ubiratã, Marcelândia, São José do Xingu, São Félix do Araguaia e Querência, no Mato Grosso; Itaituba, Pará; Tocantínia, TO(duas brigadas); Lagoa da Confusão, no Tocantins; Formoso do Araguaia, no Tocantins; Itacajá e Goiatins, no Tocantins.

01 Brigadista Chefe de Brigada, 04 Brigadistas Chefe de Esquadrão e 16 Brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais nos municípios: Corumbá, no Mato Grosso do Sul; Canarana Gaúcha do Norte, Paranatinga e Querência, no Mato Grosso.

01 Brigadista Chefe de Brigada, 03 Brigadistas Chefe de Esquadrão e 15 Brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais no município: Serra Nova Dourada, no Mato Grosso.

01 Brigadista Chefe de Brigada, 03 Brigadistas Chefe de Esquadrão e 12 Brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais no município: Ourilândia do Norte, no Pará.

01 Brigadista Chefe de Brigada, 03 Brigadistas Chefe de Esquadrão e 10 Brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais no município: Cotriguaçú, no Mato Grosso.

01 Brigadista Chefe de Brigada, 02 Brigadistas Chefe de Esquadrão e 10 Brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais nos municípios: Barreiras, na Bahia; Serra do Ramalho, na Bahia; Minaçú, em Goiás; Cavalcante, em Goiás (duas brigadas); Teresina de Goiás, em Goiás; Alto Alegre do Pindaré, no Maranhão; Amarante do Maranhão, no Maranhão (duas brigadas); Fernando Falcão, no Maranhão; Grajaú, no Maranhão; São João das Missões, em Minas Gerais; Cáceres, no Mato Grosso; Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso; Tangará da Serra, no Mato Grosso; Conquista D´Oeste, no Mato Grosso; Poconé, no Mato Grosso; S. Domingos e S. Geraldo do Araguaia, no Pará; Moju, no Pará; Altamira, no Pará (duas brigadas); Novo Progresso, no Pará; Monte Alegre, no Pará; Curimatá, no Piauí; Alvorada do Gurguéia, no Piauí; Uruçuí, no Piauí; Porto Velho, em Rondônia; Machadinho D’Oeste, em Rondônia;Tocantinópolis, em Tocantins; e Paranatinga, no Mato Grosso.

01 Brigadista Chefe de Brigada, 02 Brigadistas Chefe de Esquadrão e 08 Brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais nos municípios: Aquidauana, no Mato Grosso do Sul; Porto Murtinho (duas brigadas), no Mato Grosso do Sul; e Pau D’Arco, no Pará.

02 Brigadistas Chefe de Brigada, 04 Brigadistas Chefe de Esquadrão e 20 Brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais nos municípios: Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro; e Porto Velho, em Rondônia.

02 Brigadistas Chefe de Brigada, 06 Brigadistas Chefe de Esquadrão e 24 Brigadistas para a prevenção e combate aos incêndios florestais no Distrito Federal.

22 Brigadistas Gerente do Fogo Estadual para apoio às Coordenações Estaduais do Prevfogo, nas seguintes quantidades por estado: 01 – Amazonas; 02 – Bahia; 01 – Ceará; 01 – Goiás; 02 – Maranhão; 01 – Mato Grosso do Sul; 03 – Mato Grosso; 03 – Paraná; 02 – Piauí; 02 – Rio de Janeiro; 02 – Rondônia; 03 – Tocantins.

03 Brigadistas Gerente do Fogo Federal para apoio às atividades de gerenciamento do programa de Brigadas Federais atuando junto ao Ibama Sede, em Brasília, no Distrito Federal.

De acordo com o documento, o Prevfogo será o responsável pela seleção, contratação, administração e gerenciamento das atividades das brigadas.

