Ibama combate atividades ilegais em áreas protegidas no Pará

Foram encontrados garimpos e atividade econômica dentro das florestas nacionais do Jamanxim e de Itaituba, no sudeste do Pará.

O Ibama coordenou uma operação de combate a atividades ilegais em áreas protegidas no Pará. A ação se concentrou nas florestas nacionais do Jamanxim e de Itaituba, no sudeste do Pará.

As equipes formadas por agentes do Ibama, policiamento ambiental, Polícia Federal e do Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade percorreram as áreas e encontraram uma série de irregularidades.

Em um garimpo clandestino foi encontrado um depósito de combustível improvisado, usado para abastecer lanchas utilizadas na atividade econômica ilegal às margens do rio Aruri. Uma balança para pesagem de ouro e produtos químicos também foram encontrados no local e apreendidos.

Sobrevoando a floresta nacional do Jamanxim, onde é proibida qualquer atividade econômica, uma retroescavadeira foi encontrada escondida entre as árvores, no meio da mata.

A caça ilegal também foi combatida durante a operação. Sacos com carne de animais silvestres foram encontrados em um barco, tudo foi apreendido e o dono da embarcação autuado.

Fonte: G1 PA.

