Ibama concede licença para construção de segunda ponte no Rio Tocantins, em Marabá

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) emitiu licença de implantação para a Vale construir uma segunda ponte sobre o Rio Tocantins em Marabá, no sudeste do Pará.

A ponte será construída no trecho de saída e entrada do município. No local, foi erguida em 1985 a ponte rodoferroviária, por onde passa o trem carregado com minério, o escoamento de grãos da região e também ônibus e veículos de passeio.

Diferentemente da ponte rodoferroviária, a segunda ponte terá separada a parte ferroviária da rodoviária. O projeto é bastante aguardado por vários setores da economia e tem por objetivo principal facilitar o escoamento da produção de minério.

A Vale ainda não informou quando será iniciada a obra, que tem prazo de 5 anos para ser concluída.

