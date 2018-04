Ibama contrata brigadistas para atuar no Pará e em mais 16 estados, além do DF

Serão contratados cerca de 1.500 profissionais para trabalhar em 78 brigadas

(Foto Ibama)- O Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o Prevfogo, deu início ao processo de contratação dos brigadistas florestais que vão atuar em 78 brigadas federais em 17 estados e no Distrito Federal. O Pará é um deles.

As equipes vão trabalhar na prevenção e no combate aos incêndios florestais durante o período de estiagem, que se concentra de junho a outubro.

A presença será intensificada nas unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas, projetos de assentamento rurais, além de áreas de cobertura de remanescentes florestais.

O Ibama informou que vai formar 40 brigadas em terras indígenas, 23 em assentamentos federais e 3 em território quilombola, além de 7 brigadas especializadas em diferentes biomas.

De acordo com o Ibama, o Programa Brigadistas Federais protege cerca de 66 etnias e 5 grupos de índios isolados.

As contratações de 2018 ocorrerão nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Tocantins e Distrito Federal

Informações sobre contratações nos estados podem ser obtidas nas superintendências regionais do IBAMA.

Por: Agência Brasil

