Ibama destrói garimpos e senador diz que prática vai acabar no novo governo

Por:Fabiano Maisonnave – O Ibama desmantelou nove garimpos ilegais de ouro e cassiterita dentro de dois parques nacionais no sudoeste do Pará. Com apoio de quatro helicópteros e da Força Nacional, os agentes destruíram oito PCs (escavadeiras hidráulicas), avaliadas em cerca de R$ 600 mil cada uma, além de outros equipamentos.

A operação nos Parques Nacionais do Jamanxim e do Rio Novo ocorreu entre domingo (4) e segunda-feira (5) e foi comandada pelo Grupo Especializado de Fiscalização (GEF), a unidade de elite do Ibama.

“Quando se fala em garimpo na cidade, o que vem à mente é a figura idílica de um garimpeiro com uma bateia em um curso d’água cristalino”, diz Roberto Cabral, coordenador do GEF. “A imagem real do garimpo hoje é a destruição da floresta amazônica por escavadeiras hidráulicas e a contaminação dos rios, dos peixes e da população, com um dano irreparável ao meio ambiente e à saúde humana.”

Autorizada pela legislação, a destruição de equipamentos usados para a prática de crimes ambientais está autorizada dentro de áreas protegidas quando a remoção é considerada inviável por questões de logística e segurança.

Segundo o Ibama, nenhum dono de equipamentos queimados processou o órgão ambiental até hoje.

Dono de um dos garimpos destruídos, Rafael de Freitas Encinas disse à Folha, por telefone, que sua família explorava o local desde 1989, mas que não sabia que estava dentro de um parque nacional. “Eu preciso puxar e ver, mas não sei se era reserva ambiental, parque, não sei explicar ao certo.”

Encinas disse que o Ibama fez uma “ação terrorista” por não ter permitido a retirada do equipamento. Ele calcula o prejuízo de cerca de R$ 750 mil, incluindo uma PC. “Era nossa única fonte de renda.”

Em discurso nesta terça-feira (6) no Congresso, o senador José Medeiros (Podemos-MT) afirmou em sessão plenária que o equipamento inutilizado pelo Ibama pertencia a “pequenos produtores, pequenos trabalhadores”.

“Nunca ouvi falar que o Ibama chegou lá na Samarco, que matou mais de 20 pessoas, e queimou um equipamento”, disse Medeiros, que participou da campanha presidencial de Jair Bolsonaro (PSL).

Em entrevista à Folha por telefone, Medeiros, que se elegeu deputado federal, disse que “vamos cassar no primeiro dia essa porcaria [portaria] que autoriza a destruição. Eu não tenho dúvida, é uma das primeiras coisas que o Bolsonaro vai fazer.”

O parlamentar mato-grossense é próximo do presidente eleito. Ele ajudou a coordenar a campanha no seu estado, além de ter participado de eventos no Nordeste, ao lado do senador Magno Malta (PR-ES).

Bolsonaro tem feito críticas seguidas ao Ibama e ao ICMBio. Em uma das mais recentes, disse, em entrevista ao programa de TV Conexão Repórter, que os órgãos ambientais multam “de forma criminosa” e, em seguida, defendeu os garimpeiros.

“O garimpeiro é um ser humano como outro qualquer, é um trabalhador. O meu pai garimpou por muito tempo. Eu peguei essa mania do meu pai, sempre carreguei uma bateia.”

Criados em 2006, os Parques Nacionais do Jamanxim e do Rio Novo têm 862 mil e 538 mil hectares, respectivamente. As duas áreas estão localizadas na região de influência da BR-163, um dos principais focos na Amazônia de crimes ambientais como grilagem, extração de ilegal de madeira e garimpo.

Fonte:Folha de São Paulo/Por:Fabiano Maisonnave



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...