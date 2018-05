PF e Ibama destrói maquinários utilizados em garimpo ilegal na região

(Foto WhatsApp)- “Esta circulando nas redes sociais destruição de maquinas usadas em garimpos na região, as imagens e vídeos seguem com áudio relatando ocorrido”.

Moradores de Novo Progresso que trabalham nestes garimpos tiveram pertences destruídos na operação.

A operação contou com a participação de 23 policiais federais, agentes de fiscalização ambientais, além de quatro helicópteros.

Conforme relatos que chegaram na redação do Jornal Folha do Progresso helicópteros com agentes da Policia Federal e Ibama fazem sobrevoo e descem para destruir.

Os Garimpeiros que operam na região sem licenciamento e dentro de área de preservação ambiental, por sua vez ao avistarem as aeronaves eles acabam abandonando tudo e tem seus pertences destruídos pela ação dos fiscal ambiental.

A reportagem do Jornal “Folha do Progresso” recebeu, por meio das mídias sociais, fotos mostrando máquinas de obras do tipo PC ( Escavadeira) totalmente em chamas. As fotos foram tiradas dentro de um garimpo na região em torno do município de Novo Progresso e Itaituba no Pará.

Segundo os relatos na operação desta quinta-feira(03) a região do garimpo do Marrom e Massaranduba foi alvo – neste caso três maquinas foram destruídas pelo fogo. Além disso, um áudio de um trabalhador foi enviado para a nossa reportagem e na gravação, o trabalhador revela que toda a destruição foi ocasionada por homens da Policia Federal e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

A reportagem procurou o órgão em Novo Progresso afim de esclarecer as imagens que recebemos, mas ninguém foi encontrado para falar sobre caso. Ao final da tarde helicóptero chegou com agentes federais e pousaram na sede do ibama , mas não receberam a imprensa

Versão do Ibama ao G1 Santarém

Operação “Pajé Brabo” de combate ao funcionamento de garimpos ilegais em terras indígenas, foi deflagrada pela Polícia Federal de Santarém nesta quinta-feira (3) em terra indígena Munduruku, na região situada ao sul do estado do Pará entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga.

Segundo a Polícia Federal, durante a operação realizada em conjunto com o Ibama, ICMBio e as Forças Armadas, os agentes queimaram seis máquinas de grande porte que foram ilegalmente instaladas nos locais de exploração. Os garimpeiros foram autuados.

A operação se deu em cumprimento a uma determinação judicial gerada a partir de um pedido de lideranças indígenas da região que sofrem com a degradação ambiental causada pela prática ilegal da exploração de minérios. Os garimpos ilegais têm provocado a poluição de rios, causado doenças e problemas sociais, como prostituição e tráfico de entorpecentes.

A operação contou com quatro helicópteros, 23 policiais federais sendo 18 do COT (Comando de Operações Táticas) além de diversos agentes de fiscalização do Ibama, ICMBio e Forças Armadas.

Máquina queimada por agentes da operação “Pajé Brabo” em garimpo ilegal instalado em terras indígenas no Pará (Foto: Polícia Federal de Santarém/Divulgação)

O nome “Pajé Brabo” é uma referência à crença de algumas etnias indígenas de que determinada pessoa tem o poder de causar mal à comunidade e deve ser eliminada. As máquinas pesadas que destroem a vegetação e os rios representam este mal.

Segundo ibama os garimpos ilegais contaminam o solo, lençol freático, os cursos d’agua com mercúrio, isso afeta toda a coletividade que depende desse recurso”, argumentam.

Por Redação Jornal folha do Progresso

