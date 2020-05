Ibama destrói maquinas e uma casa dentro de Reserva Indígena em Uruará

(Foto:Reprodução Youtube)- Vídeos circulam nas redes sociais com a mostra da destruição que segundo os autores a operação foi realizada no dia 25 de maio de 2020.

Conforme informações , o Ibama teria avisado em Abril aos moradores que teriam 7 dias par abandonarem o local.

No inicio do mês de maio deste ano, um agente ambiental foi agredido no rosto com uma garrafa por populares.

Leia Também:Fiscal do Ibama é agredido por madeireiros após operação em Uruará

Assista ao Vídeo publicado nas redes sociais;

Local da destruição

A operação atinge garimpeiros e agricultores que residem nos travessões km 155 sul, 160 sul e 165 sul, na cidade de Uruará , as propriedades rurais estariam dentro da Reserva Indígena Cachoeira Seca.

Segundo os agricultores, os agentes armados intimidam os moradores, destroem patrimônio e ameaçam. Os agricultores teriam recebido um prazo de 7 dias para saírem da área , ao contrario as casas e propriedades incendiadas.

Assista ao Vídeo:

