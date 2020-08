Ibama destrói maquinas em Garimpo na região de Novo Progresso-Fotos e Vídeos

(Foto:Reprodução ) – Imagens e vídeos foram recebidos no WhatsApp (93) 98046835 do Jornal Folha do Progresso e mostra a destruição realizada por agentes ambientais, na região de Novo Progresso.

Conforme áudio de garimpeiro que registrou ação dos fiscais ambientais, as maquinas foram destruídas na pista do Garimpo Mutum, região do Garimpo São Raimundo.

A ação dos fiscais contou com ajuda de duas aeronaves, helicópteros, a região dificil aceso, e já houve operação no mesmo local em 2019. Os garimpos se concentram no município de Itaituba, na região da Flona Jamanxim.

