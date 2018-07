Ibama e Força Nacional apreendem mais de 200 toras durante combate ao desmate ilegal no MT

Ibama e Força Nacional apreendem mais de 200 toras durante combate ao desmate ilegal Nortão

Ao menos 17 fiscais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) com apoio dos agentes da Força Nacional, apreenderam 240 toras tiradas ilegalmente e sem prova de origem, no pátio de uma madeireira em Vera (90 quilômetros de Sinop), esta tarde. As informações foram confirmadas pelo coordenador da operação e técnico-ambiental, Edevar Sovete, ao Só Notícias.

“Ainda estamos em andamento com a ocorrência. A operação é para combater o desmatamento ilegal e as empresas que estão diretamente conectadas com o crime já que também recebem madeira de origem ilegal”, explicou Edevar.

O coordenador disse ainda que o gerente de pátio da empresa foi conduzido à delegacia de Polícia Civil. “O encaminhamos para apresentá-lo ao delegado que ainda deve definir o crime que responderá. O proprietário ainda não foi encontrado”.

