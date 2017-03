Ibama embarga frigoríficos.

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama) provocou, ontem, a interdição dos maiores empreendimentos frigoríficos do Pará, cuja base produtiva está situada no sul do Estado. No total, 12 frigoríficos tiveram suas atividades suspensas pelo Ibama, sob a alegação de que as empresas teriam comprado gado de área embargada por prática de desmatamento. Ontem mesmo, o frigorífico Xinguara, um dos embargados na operação, obteve liminar junto à Justiça Federal para voltar a operar. Foram interditadas empresas que funcionam nos municípios de Redenção, Santana do Araguaia, Tucumã, Rio Maria e Xinguara, dentre as quais o frigorífico JBS.

Por EVANDRO CORRÊA para O Liberal

