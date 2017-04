Ibama está contratando brigadistas do Prevfogo para Novo Progresso

O Instituto Brasileiro do meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), divulgou por meio do Diário Oficial da União a portaria n° 08/2017 que autoriza a contratação de Brigadas Federais temporárias para incorporação ao Sistema Nacional de Prevenção e combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), para atender a região de Novo Progresso incluído as áreas indígenas. A Superintendência do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) no estado do Pará, está contratando profissionais para atuarem na prevenção e combate a incêndios florestais na região de Novo Progresso.

As vagas são para brigadista, chefe de brigada e chefe de esquadrão. As inscrições são gratuitas e estão sendo feitas até o dia 29 deste mês de abril, na base operativa do Ibama em Novo Progresso.

Outra Regiões-IBAMA autoriza Prevfogo a contratar brigadistas

Segundo nota do Ibama, os salários são de um salário mínimo para brigadista, dois salários mínimos para chefe de esquadrão e um salário e meio para chefe de brigada, acrescidos de auxílio-alimentação.

Os interessados deverão comparecer munidos dos documentos pessoais e atestado médico indicando estar apto a realizar atividades físicas, com data não superior a 30 dias da data de inscrição.

A seleção, segundo o Ibama, será em duas fases: classificatória/eliminatórias, sendo uma pré-seleção através de teste de aptidão física e na segunda os classificados participarão de uma prova escrita após curso de capacitação teórica e prática de 40 horas, onde também são avaliados.

Ao todo serão contratados 13 brigadistas de combate, dois chefes de esquadrão e um chefe de brigada, por um período de cinco meses, sem prorrogação.

Da Redação Jornal Folha do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...