Ibama fecha madeireiras irregulares durante operação em Alvorada da Amazônia

Madeireiras estavam sem licença para funcionar e utilizavam madeira ilegal.(Foto:Via WhatsApp)



uma operação do IBAMA esta acontecendo desde a tarde desta segunda-feira (26) na comunidade de Alvorada da Amazônia em Novo Progresso. O alvo principal são madeireiras clandestinas. Conforme a informação os agentes ambientais estão trabalhando com apreensão de madeiras nos pátios das serrarias, todas estão irregular (sem licença),informou.

O proprietário da serraria foi procurado pela reportagem do Jornal Folha do Progresso equipe e não quis gravar entrevista, mas informou que já tinha dado entrada no processo de licença ambiental na Secretaria de Meio Ambiente do Estado e que aguardava autorização para começar a operar.

Em uma serraria motores elétricos foram retirados e apreendidos.

A madeira apreendida deve ser doada para a Defesa Civil do município.

O balanço da operação não foi divulgado pelo IBAMA.

Aguardem mais informações..

Fonte:Redação Jornal Folha do Progresso

