Ibama flagra extração ilegal em Terra Indígena Arara do Laranjal, no Pará

Ainda de acordo com o Ibama, um trator esteira, utilizado para abrir estradas clandestinas na Terra Indígena Arara do Laranjal, foi encontrado escondido na mata. O veículo foi destruído para a inutilização em outros crimes ambientais.

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) flagrou nesta quinta-feira (30) exploração ilegal de madeira na Terra Indígena Arara do Laranjal, em Medicilândia, sudoeste do Pará. Ninguém foi preso.

Área indígena fica no município de Medicilândia, sudoeste do Pará. Veículos, motosserras e combustíveis foram apreendidos. Ninguém foi preso.

