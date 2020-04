Ibama flagra garimpo clandestino em terra indígena no Pará

Terra Indígena Aptereua, do povo Paracanã, é a segunda mais desmatada do Brasil, ficando atrás apenas da Ituna-Itata.(Foto:Reprodução)

Ibama identificou um garimpo clandestino na Terra Indígenas (TI) Aptereua, em São Félix do Xingu, sudoeste do Pará. São cerca de 550 hectares de floresta destruída para a extração ilegal de ouro. O garimpo foi encontrado durante sobrevoo na TI, que fica no afluente do rio Xingu.

Durante a ação, os invasores tentaram esconder dentro da floresta uma máquina utilizada para a mineração. Os agentes inutilizaram o maquinário.

De acordo com o levantamento feito pelo Ibama com imagens de satélite, a TI Aptereua, do povo Paracanã, é a segunda mais desmatada do Brasil, ficando atrás apenas da Ituna-Itata, também no sudoeste do Pará. o Instituto também detectou que as invasões se intensificaram durante o período da pandemia do novo coronavírus.

Segundo Hugo Loss, coordenador de Operações e Fiscalização do Ibama, as invasões clandestinas neste período de observância do avanço do novo vírus acendeu sinal de alerta ao risco que as comunidades indígenas correm ao serem atingidas pela pandemia.

“Assim, a população acaba sendo mais exposta ao risco de contaminação. As invasões às terras indígenas são um dos principais vetores de contaminação e de mortandade dos indígenas por decorrência de vírus que eles não estão imunologicamente preparados para poder se defender”, disse.

Por G1 PA — Belém

