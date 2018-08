Ibama flagra grande área de garimpo ilegal em terra indígena no PA

Flagrante de crime ambiental ocorreu na Terra Indígena Trincheira Bacajá. Maquinário usado no garimpo foi destruído pelos agentes.

Maquiários usados em garimpo clandestino dentro de área indígena foram destruídos no sudoeste do Pará, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira (2). A ação do IBAMA com apoio da Polícia Federal flagrou o crime ambiental na Terra Indígena Trincheira Bacajá, localizada entre os municípios de Altamira, Anapú, Senador José Porfírio e São Félix do Xingu.

No local, havia uma enorme garimpo. Todos os maquinários e equipamentos de garimpagem usados para extrair ouro foram destruídos pelo IBAMA.

Fonte: G1 Pará.

