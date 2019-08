Ibama, ICMBio e polícias acabam com garimpo ilegal de ouro em Parauapebas

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Nos dias 26 e 27 de agosto, foi deflagrada uma operação conjunta entre a Polícia Federal, Polícia Militar, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e mineradora Vale, visando o fechamento de garimpo ilegal de ouro estabelecido as margens do Rio Azul e Rio Itacaiúnas, situado na região da Vila Sanção, zona rural da cidade de Parauapebas.

