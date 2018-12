Ibama nega licença para Total perfurar área petrolífera na Foz do Amazonas

Fonte:Reuters Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“O Ibama garantiu todas as oportunidades possíveis para que a empresa Total E&P do Brasil complementasse e esclarecesse os problemas técnicos apontados durante o processo”, disse o órgão na nota.

Instituto afirma em nota que ainda há muita dúvida sobre impactos nos corais (Foto:Ibama/Divulgação) – O Ibama indeferiu pedido de licença ambiental feito pela francesa Total para perfuração marítima em cinco blocos na Bacia da Foz do Rio Amazonas, em razão de um conjunto de problemas técnicos identificados ao longo do processo, informou o órgão ambiental federal em nota nesta sexta-feira (7).

You May Also Like