Ibama rejeita exploração de petróleo nos corais do Amazonas

No parecer foi dito que qualquer exploração deve ser feita com cuidado, já que os corais ainda são um mistério para a ciência.

O instituto ambiental resistiu à visão de curto prazo e fez prevalecer a avaliação técnica que alertou sobre os perigos de destruição do sistema de recife único no mundo.

