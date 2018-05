IBGE começa a testar coleta on-line para o Censo 2020

Objetivo da experiência é comparar informações autopreenchidas às que seriam obtidas de forma presencial.

O primeiro teste de coleta pela internet para o Censo Demográfico 2020 vai começar na próxima segunda-feira (21), informa o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nesta etapa inicial, 52 cidades das cinco regiões vão participar, englobando aquelas com mais de 500 mil habitantes e algumas partes de todas as capitais.

De acordo com o IBGE, as perguntas serão as mesmas em todos os locais, mas a execução será dividida em três grupos: o grupo A, com cerca de 10 mil domicílios em 49 municípios (capitais e aqueles com mais de 500 mil habitantes); o B, com cerca de três mil domicílios em Rio Branco (AC), Juiz de Fora (MG) e Goiânia (GO); e o grupo C, com todos os domicílios de Curitibanos (SC), Cravinhos (SP) e Baturité (CE).

De acordo com o coordenador técnico do Censo Demográfico 2020, Luciano Duarte, a intenção é fazer a comparação entre o preenchimento dos dados de forma presencial e pela internet. Além disso, o IBGE pretende avaliar a divulgação da coleta nas cidades e a entrega dos e-tickets, os códigos de acesso aos questionários distribuídos pelos Correios.

