IBGE e Adepará abrem 100 vagas em concursos

A Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará) definiu novo concurso público com total de 50 vagas para os cargos de nível médio e superior. Os salários iniciais chegam até R$ 3.385,15.

A banca organizadora ainda precisa ser decidida. Os participantes passarão por uma prova objetiva que será aplicada nos municípios de Belém, Santarém, Marabá, Itaituba e Altamira.

37 vagas serão para o cargo de agente de fiscalização agropecuário, que exige cerfificado de ensino médio emitido por uma instituição que seja reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC). E as 13 vagas restantes serão para o posto de fiscal estadual agropecuário com formação superior em medicina veterinária e agronomia.

Para contratação da banca, a Secretaria de Estado de Administração agendou sessão pública de concorrência para o dia 20 de novembro. Somente depois da contratação é que serão divulgados os cronogramas.

IBGE ABRE PROCESSO SELETIVO PARA RECENSEADOR

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo simplificado para o cargo de Recenseador. A contratação temporária é para a realização do Censo Agropecuário 2017, e exige nível fundamental completo. A retribuição mensal será por produção, calculada por setor censitário.

No Pará, as vagas estão distribuídas nos municípios de Altamira (2), Altamira – Castelo dos Sonhos (2), Muaná (2), Rondon do Pará (3), Santa Maria das Barreiras (9), Santana do Araguaia (7), São Félix do Xingu (17) e Tucumã (8).

Não será cobrada taxa de inscrição. As inscrições poderão ser feitas no período de 23/10 à 6/11/2017, exclusivamente pelos Postos de Inscrição do IBGE. A lista divulgada pode ser conferida no site.

