IBGE inicia inscrições para processo seletivo com 50 vagas no Pará

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) iniciou nesta segunda-feira (23) as inscrições para o processo seletivo simplificado que vai preencher 1.152 vagas temporárias para a realização do Censo Agropecuário 2017. Candidatos podem se inscrever até o dia 6 de novembro em um dos postos de inscrição do IBGE, conforme lista divulgada no site. Não serão cobradas taxas de participação.

Do total de postos, 50 são no Pará para as seguintes cidade: Altamira (2 vagas), Castelo dos Sonhos/Altamira (2 vagas), Muaná (2 vagas), Rondon do Pará (3 vagas), Santa Maria das Barreiras (9 vagas), Santana do Araguaia (7 vagas), São Félix do Xingu (17 vagas), Tucumã (8 vagas).

As oportunidades são para o cargo de recenseador, que requer ensino fundamental completo e aptidão física e mental para o exercício das atribuições da função. A retribuição mensal será por produção, calculada por setor censitário, e a jornada de trabalho é de, no mínimo, 25 horas semanais.

De acordo com o edital do IBGE, a previsão de duração do contrato de trabalho será de 5 meses. O candidato contratado terá o seu desempenho avaliado mensalmente, observados os fatores: cumprimento de prazos e produtividade.

Os candidatos inscritos no processo seletivo do IBGE serão avaliados por meio de análise de títulos, de caráter classificatório.

