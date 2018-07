IBGE: mulheres são 20% dos produtores rurais no Pará

São 224 mil homens e 58 mil mulheres trabalhando na área

(foto: Tarso Sarraf/ O Liberal) -Dados divulgados nesta quinta-feira (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) mostram que as mulheres representam apenas 20% dos produtores rurais no Estado. Os dados estão no Censo Agro 2017, que coletou informações sobre produtores rurais no Pará. O censo também fez o mapeamento da agropecuária entre 1º de outubro de 2017 e 28 de fevereiro deste ano no Brasil.

Em relação ao Pará, os dados mostram quem apenas 20% dos produtores são mulheres. No total, são 224 mil homens e 58 mil mulheres trabalhando na área rural no Estado. Se comparado ao Censo Agro de 2016, houve aumento de 27% na quantidade total de produtores. Se antes eram 222 mil, agora são 281 mil. A pesquisa revelou que 10% dos produtores rurais têm menos de 30 anos de idade e 68% tem entre 30 e menos de 60 anos. Somente 22% tem mais de 60 anos.

Os dados mostram que 88% são maiores de 30 anos, ou seja, que a produção rural se concentra nas mãos de trabalhadores de maior idade, os quais normalmente já estão na atividade há mais tempo. O estudo demonstra ainda que a maioria dos trabalhadores é de cor parda, o que representa 68,17% dos entrevistados. Brancos representam 19,59% e negros 10,65% na pesquisa. Amarelos e indígenas são apenas 0,7% e 0,84%, respectivamente.

Por: Portal ORM, com informações do IBGE 26 de Julho de 2018 às 10:51 Atualizado em 26 de Julho de 2018 às 16:44

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...