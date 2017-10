IBGE vai contratar 300 mil temporários para Censo 2020; orçamento gira em torno de R$ 3 bilhões

O recenseador é o responsável por fazer a coleta de dados com computadores portáteis e pode organizar o próprio horário de trabalho. O contrato inicial era de um mês, mas com a possibilidade de prorrogação pelo mesmo período.

O último censo demográfico aconteceu em 2010. O concurso do IBGE selecionou 191.972 trabalhadores temporários que foram os responsáveis pela coleta de dados por todo o Brasil. A remuneração era baseada na produtividade e, de acordo com o local de trabalho, variava entre R$ 800 e R$ 1,6 mil.

Já segundo o Ministro do Planejamento, Dyogo Oliveira, “batalharemos e buscaremos recursos necessários. Sem nenhuma sombra de dúvidas, o Brasil realizará o Censo Demográfico”. Ainda segundo o ministro, os trabalhos do IBGE terão início em 2018. Portanto, o grupo técnico já está discutindo o censo demográfico para ter início ano que vem e em 2019 fechar tudo. Em 2020, vai para a coleta, pretendendo-se que a divulgação dos dados ocorra neste mesmo ano.

O presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Roberto Olinto, afirmou que a instituição contratará 300 mil trabalhadores temporários para o Censo 2020. Ainda segundo Olinto, o orçamento para o levantamento deve ficar entre R$ 2,5 bilhões e R$ 3 bilhões e o grande impacto desse orçamento é a contratação de funcionários. Para 2018, o IBGE já conta com R$ 7,5 milhões no orçamento para os trabalhos iniciais.

