Ibope: 68% dizem não confiar em Temer

Pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira (4) mostrou os seguintes percentuais de avaliação do governo do presidente da República, Michel Temer (PMDB):

– Ótimo/bom: 14%

– Regular: 34%

– Ruim/péssimo: 39%

– Não sabe/não respondeu: 12%

O levantamento do Ibope, encomendado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), foi realizado entre os dias 20 e 25 de setembro e ouviu 2.002 pessoas, em 143 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Segundo a CNI, a soma dos percentuais não iguala 100% em decorrência do arredondamento.

O nível de confiança da pesquisa divulgada nesta quarta, segundo a CNI, é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de dois pontos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%.

Esta é a primeira pesquisa Ibope encomendada pela CNI divulgada após Temer ser efetivado presidente da República, em razão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), em 31 de agosto, aprovado pelo Congresso Nacional.

No último levantamento do Ibope encomendado pela CNI, de 1º de julho, Temer, ainda como presidente em exercício, aparecia com a aprovação de 13% dos entrevistados, enquanto 39% o desaprovavam e 36% consideravam a gestão dele regular – outros 13%, à época, não souberam responder.

O último levantamento do Ibope encomendado pela CNI sobre a avaliação da ex-presidente Dilma Rousseff foi divulgado em 30 de março, antes de ela ser afastada pelo Congresso em razão do processo de impeachment, À época, ela tinha 10% de aprovação dos eleitores e a desaprovação de 69%.

Maneira de governar

A pesquisa divulgada também avaliou a opinião dos entrevistados sobre a maneira de governar do presidente da República:

– aprovam: 28%

– desaprovam: 55%

– não souberam ou não responderam: 17%

No levantamento divulgado em 1º de julho, 31% aprovavam; 53% desaprovavam; e 16% não souberam ou não responderam.

Confiança

Outro ponto questionado pelo Ibope foi sobre a confiança dos entrevistados em relação ao presidente.

De acordo com a pesquisa divulgada nesta terça, 26% dos entrevistados disseram confiar em Temer, enquanto 68% afirmaram não confiar; 6% não souberam ou não responderam.

Comparação com governo Dilma

A pesquisa Ibope também pediu aos entrevistados que comparassem as gestões de Temer e Dilma na Presidência da República.

Segundo o levantamento, 24% dos entrevistados consideram o governo do peemedebista melhor; 38%, igual; 31%, pior; e 7% não souberam ou não responderam.

Sobre as perspectivas em relação ao “restante do governo”, 24% responderam “ótimo/bom”; 30%, “regular”; 38%, “ruim/péssimo”; e 8% não souberam ou não responderam.

Notícias

O Ibope questionou ainda os entrevistados sobre a percepção deles em relação ao noticiário relativo ao governo Temer.

Para 18%, as notícias nos últimos meses foram “mais favoráveis”; para 26%, “nem favoráveis, nem desfavoráveis”; para 43%, “mais desfavoráveis”; e 15% não souberam ou não responderam.

A pesquisa traz ainda as notícias mais lembradas pelos entrevistados (veja abaixo as cinco mais citadas):

– 10%: “Reforma da Previdência Social/ Mudanças nas regras da aposentadoria/ Mudanças no fator previdenciário”

– 7%: “Manifestações contra o governo Temer”

– 5%: “Viagem do presidente Temer à China, participação na reunião do G20”

– 4%: “Governo discute proposta de reforma na legislação trabalhista/ Jornada de trabalho de até 12 horas”

– 4%: “Outras notícias sobre o governo do presidente Michel Temer”

Áreas

A pesquisa também ouviu os eleitores sobre a opinião deles por área de atuação do governo. Veja os resultados:

Taxa de juros

Aprovam: 15%

Desaprovam: 77%

Não sabem/não responderam: 8%

Combate ao desemprego

Aprovam: 27%

Desaprovam: 67%

Não sabem/não responderam: 6%

Segurança pública

Aprovam: 24%

Desaprovam: 70%

Não sabem/não responderam: 6%

Combate à inflação

Aprovam: 27%

Desaprovam: 64%

Não sabem/não responderam: 8%

Combate à fome e à pobreza

Aprovam: 29%

Desaprovam: 64%

Não sabem/não responderam: 8%

Impostos

Aprovam: 15%

Desaprovam: 77%

Não sabem/não responderam: 8%

Meio ambiente

Aprovam: 32%

Desaprovam: 56%

Não sabem/não responderam: 13%

Saúde

Aprovam: 23%

Desaprovam: 72%

Não sabem/não responderam: 5%

Educação

Aprovam: 31%

Desaprovam: 62%

Não sabem/não responderam: 7%

Fonte: G1

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

