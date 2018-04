Ibope aponta que 63% apostam em prisões na Lava Jato

(Foto- Divulgação/Arquivo)- A grande maioria dos brasileiros acredita que a Lava-Jato vai, sim, continuar prendendo líderes políticos, mesmo depois da prisão de Lula. Esse é o resultado de uma pesquisa do Ibope feita em todo o país com 2.002 pessoas entre os dias 12 e 16.Apenas 30% dos ouvidos acham que “nenhuma outra liderança política alvo da Lava-Jato será presa” a partir de agora; enquanto 63% apostam no contrário. As informações são do Jornal O Globo deste domingo (22).

