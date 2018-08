Ibope divulga primeira pesquisa de intenção de votos para governo do Pará

Pesquisa Ibope divulgada nesta segunda-feira (20) aponta os seguintes percentuais de intenção de voto para o governo do Pará:

Helder Barbalho (MDB): 43%

Paulo Rocha (PT): 13%

Márcio Miranda (DEM): 11%

Cléber Rabelo (PSTU): 3%

Fernando Carneiro (PSOL): 3%

Brancos/nulos: 17%

Não sabe/ Não respondeu: 10%

A pesquisa foi encomendada pela TV Liberal. É o primeiro levantamento do Ibope realizado depois da oficialização das candidaturas na Justiça Eleitoral.

Sobre a pesquisa

Margem de erro: 3 pontos percentuais para mais ou para menos

Quem foi ouvido: 812 eleitores no estado

Quando a pesquisa foi feita: 15 a 19 de agosto

Registro no TRE: PA-08797/2018

Registro no TSE: BR‐05823/2018

O nível de confiança utilizado é de 95%. Isso quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem de erro

0% significa que o candidato não atingiu 1%. Traço significa que o candidato não foi citado por nenhum entrevistado

Espontânea

Na modalidade espontânea da pesquisa Ibope (em que o pesquisador somente pergunta ao eleitor em quem ele pretende votar, sem apresentar a relação de candidatos), o resultado foi o seguinte:

Helder Barbalho (MDB): 13%

Márcio Miranda (DEM): 2%

Paulo Rocha (PT): 1%

Cléber Rabelo (PSTU): 0%

Fernando Carneiro (PSOL): 0%

Outros: 2%

Brancos/nulos: 13%

Não sabe/Não respondeu: 68%

Rejeição

O Ibope também mediu a taxa de rejeição (o eleitor deve dizer em qual dos candidatos não votaria de jeito nenhum). Nesse item, os entrevistados puderam escolher mais de um nome.

Veja os índices:

Helder Barbalho (MDB): 35%

Paulo Rocha (PT): 34%

Márcio Miranda (DEM): 22%

Fernando Carneiro (PSOL): 21%

Cléber Rabelo (PSTU): 19%

Poderia votar em todos (resposta espontânea): 3%

Não sabe/ Não respondeu: 15%

O Ibope também perguntou a intenção de voto para o senado do Pará.

