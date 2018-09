Ibope: Helder 47%; Márcio Miranda15% e Paulo Rocha 13%

Demais candidatos oscilam dentro da margem de erro da pesquisa. Votos brancos e nulos caíram de 17% para 13%.

Nesta segunda-feira (17), foi divulgada a segunda pesquisa realizada no Pará pelo Ibope Inteligência, a pedido da TV Liberal. A amostragem foi realizada entre os dias 13 e 16 de setembro. Segundo o levantamento, Helder Barbalho, do MDB, cresceu 4 pontos percentuais e vai de 43% para 47% das intenções de voto. Já as intenções para Márcio Miranda, do DEM, também apresentou crescimento de 4 pontos percentuais e subiu de 11% para 15%. Paulo Rocha, do PT, manteve os 13% que tinha no levantamento anterior, apontou ainda o levantamento.

Os demais candidatos oscilam dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos e têm até 2% das menções. Votos brancos e nulos caíram de 17% para 13%. Já os eleitores paraenses que não sabem ou não responderam são 8%, uma queda de 2% em relação à pesquisa passada. Nesta, um disco com o nome dos candidatos foi apresentado aos entrevistados.

