Iceberg gigante se desprende de plataforma na Antártida

Bloco de gelo mede certa de 5,8 mil quilômetros quadrados e tem mais de um trilhão de toneladas

Um dos maiores icebergs já vistos, com cerca de 5,8 mil quilômetros quadrados e mais de um trilhão de toneladas, se desprendeu de uma plataforma de gelo da Antártida. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (12) pelos cientistas do projeto “Midas”, que acompanham a evolução do iceberg.

Segundo a “EFE”, os especialistas informaram em um comunicado que o desprendimento aconteceu entre os dias 10 e 12 de julho, quando o iceberg se separou do segmento Larsen C, de uma das três plataformas de gelo Larsen do continente branco.

A ruptura do iceberg, que deve ser denominado A68, foi detectada pelo instrumento de satélite Aqua MODIS da NASA.

