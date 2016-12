ICMBio apreende 2,5 t de peixes com pesca proibida em Santarém, PA

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) aprendeu no domingo (4) 2,5 toneladas de peixes que estão no período do defeso (não podem ser pescados, transportados e nem vendidos). A operação denominada “Duas Caras” foi realizada de 28 de novembro até 4 de dezembro. A ação foi realizada no rio na região da Resex Tapajós-Arapiuns e na Flona do Tapajós, unidades de conservação, localizadas em Santarém, oeste do Pará.

O analista ambiental do ICMBio, Cleiton Signor ressaltou a importância da ação para garantir a reprodução e existência dos peixes. “Foi para combater a pesca predatória de peixes do defeso e pessoas que pescam com bajara. Com mais de 20 bajaras eles emendam uma rede a outra e fazem arrastão pegando todo tipo de peixe. Geralmente peixes pequenos que não tem valor comercial eles jogam fora fazendo um grande estrago”.

Onze espécies de peixes estão no período de proibição de pesca: pacu, jatuarana, pirapitinga, aracu, fura calça, mapará, curimatá e branquinha, tambaqui, acari e pirarucu.

O dono da embarcação onde os peixes foram encontrados foi multado em R$ 25 mil. A embarcação foi apreendia e não pode ser utilizada, nem vendida. Os peixes apreendidos foram doados para moradores das comunidades Maguari e Piquiatuba na Flona.

Além dos peixes, na semana de fiscalização um pescador foi flagrado com três tartarugas da Amazônia. Ele foi multado e as tartarugas devolvidas a natureza.

