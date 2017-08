ICMBio ateia fogo em três caminhões carregados de toras de madeira no centro de Trairão/PA

Segundo informações repassadas por um policial militar do município de Trairão, três caminhões carregados de toras de madeiras foram incendiados pelo órgão ambiental ICMBio no centro da cidade, na rodovia BR 163. Os caminhões foram apreendidos na vicinal do arizona, 15 km de Trairão, e seriam encaminhados para o município de Itaituba.

Ainda segundo informações, no momento em que os agentes do órgão chegaram em Trairão/PA foram impedidos, por moradores, de seguir viagem. Os moradores fizeram um bloqueio com pneus e madeira e atearam fogo sobre a Ponte. Em seguida passaram a jogar pedras nos agentes que logo atearam fogo nos caminhões e retornaram sentido ao município de Novo Progresso.

As operações de órgãos ambientais estão sendo intensificadas há alguns meses na região, principalmente no município de Novo Progresso, onde estão concentrados os agentes e órgãos responsáveis.

Fonte: Portal Giro.

