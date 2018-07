ICMBio- Barreira no Ramal Marajoara é para coibir o desmatamento na Flona Jamanxim- Veja Regras

O objetivo da barreira no Ramal Marajoara é coibir o desmatamento na Flona Jamanxim.



Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade informou ao Jornal folha do Progresso que há ação é para é coibir o desmatamento na Flona Jamanxim.

A equipe de fiscalização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Policia Militar do Estado do Pará esta no ramal Marajoara por tempo indeterminado.

A ação tem por objetivo combater é coibir o desmatamento na Flona Jamanxim.

Durante a atividade, os agentes de fiscalização fazem abordagem de quem entra e sai – o acesso não é proibido mas há regras serem cumpridas, divulgou.



“Os agentes de fiscalização estão buscando a identificação dos infratores que desmataram algumas áreas”, ressalta.

Nota ICMBio

Importante lembrar que não é proibido o acesso a unidade, mas há algumas regras a serem cumpridas para evitar a entrada de insumos para o desmatamento e corte seletivo de árvores. As regras estão localizadas na barreira e na sede do Ibama em Novo Progresso. Ainda não há um prazo determinado para o fim da barreira e o efetivo é composto por agentes de fiscalização do ICMBio e policiais militares para manter a segurança do local.

Veja as Regras;



Por:Redação Jornal Folha do Progresso

